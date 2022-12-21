Минобороны России утвердило техзадание по экипировке «Легионер» РИА Новости: Минобороны России утвердило техзадание по экипировке «Легионер»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Министерство обороны РФ утвердило техническое задание на научно-исследовательскую работу по российской экипировке «солдата будущего» «Легионер», передает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Собеседник агентства указал на то, что экипировку планируется завершить к концу 2023 года. Отмечается, что эта работа станет частью проекта «Исследование технических путей реализации требований Концепции развития боевой экипировки военнослужащих до 2035 года».

Министерство обороны РФ утвердило тактико-техническое задание на научно-исследовательскую работу по боевой экипировке нового поколения «Легионер». Ее планируется завершить к концу 2023 года, — сказано в публикации.

Источник уточнил, что образец экипировки «Легионер» будет создан «в железе» до конца следующего года.

В рамках проекта экипировки российского солдата будущего нового поколения «Легионер» будет создан костюм «железного человека» из композитной брони, рассказал ранее заместитель гендиректора предприятия — производителя бронезащиты «Армоком», участвующего в данных работах, Олег Фаустов. По его словам, экипировка будет полностью закрывать тело бойца «как доспехи средневекового рыцаря».