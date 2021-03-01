Минобороны России проведёт в 2021 году масштабные океанские учения

В 2021 году Министерство обороны РФ проведёт масштабные океанические учения в дальней морской зоне. Подготовка к ним уже началась.
По данным «Известий», предстоящие манёвры окажутся
В будущих учениях примут участие силы Северного и Тихоокеанского флотов. Они станут действовать в разных регионах под единым руководством. При этом штабы будут управлять кораблями, подводными лодками. самолётами в режиме реального времени посредством новых автоматизированных систем.
В настоящее время определяется состав техники, которая примет участие в манёврах, и место проведения учений. В качестве возможных вариантов рассматриваются регионы Тихого, Атлантического, Северного Ледовитого и Индийского океанов.
Ранее NEWS.ru писал, что НАТО приступила к учениям в Чёрном море.