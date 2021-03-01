Минобороны России проведёт в 2021 году масштабные океанские учения

https://static.news.ru/photo/fdb36674-59ba-11ea-8f27-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

В 2021 году Министерство обороны РФ проведёт масштабные океанические учения в дальней морской зоне. Подготовка к ним уже началась.

По данным «Известий», предстоящие манёвры окажутся самыми масштабными за последние несколько лет. В них будет отработано, помимо непосредственно межфлотского взаимодействия, также межвидовое, в первую очередь — с Воздушно-космическими силами.

В будущих учениях примут участие силы Северного и Тихоокеанского флотов. Они станут действовать в разных регионах под единым руководством. При этом штабы будут управлять кораблями, подводными лодками. самолётами в режиме реального времени посредством новых автоматизированных систем.

В настоящее время определяется состав техники, которая примет участие в манёврах, и место проведения учений. В качестве возможных вариантов рассматриваются регионы Тихого, Атлантического, Северного Ледовитого и Индийского океанов.

Ранее NEWS.ru писал, что НАТО приступила к учениям в Чёрном море.