Минобороны России показало, как дроны-камикадзе поражают ВСУ

Фото: МО РФ

Минобороны России опубликовало видео работы дронов-камикадзе на Артемовском направлении. На кадрах продемонстрировано, как беспилотник поражает бойцов Вооруженных сил Украины.

Также на видео можно заметить, что FPV-дроны взлетают за считаные секунды. При достижении цели БПЛА точечно бьют по ней.

Тем временем начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев доложил, что российская армия успешно отразила пять атак со стороны ВСУ в районе Курдюмовки и других населенных пунктов Донецкого направления. В результате этих столкновений украинская армия потеряла свыше 500 военных на данном участке фронта. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены 122-миллиметровая самоходная гаубица «Гвоздика», 105-миллиметровое орудие M119, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал видео поражения боевой машины пехоты Marder с военнослужащими ВСУ, подбитой из российского противотанкового орудия «Рапира». Российские военнослужащие перед ударом скорректировали огонь с помощью беспилотника. При точном попадании по цели из противотанковой пушки «Рапира» украинская БМП Marder загорелась.