Минобороны России показало кадры остановки нападения украинских военных

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений ВДВ, которые отразили нападение украинских военных в ходе специальной операции. На видео можно увидеть процесс стрельбы с закрытых позиций из минометов калибром 82 и 120 миллиметров. Отмечается, что российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ с помощью данных, полученных с беспилотника.

Наша артиллерия работала так, что шансов не было. Танки работали, гранатометы. Два часа они продержались. Мы дали им время, шанс забрать раненых. Мы все видели: как их эвакуировали, — рассказал военнослужащий с позывным «Тихий».

Десантник добавил, что в момент, когда украинские военные забирали своих раненых с поля боя, никто не наносил по ним удары.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что попытка вооруженных сил Украины (ВСУ) высадить в субботу десант с лодок в районе Энергодара сорвана. Он добавил, что украинцы пытались высадиться на нескольких десятках лодок с вооруженными людьми. Сразу после обнаружения противника была поднята авиация. Он уточнил, что на месте обнаружения противника работали вертолеты Ка-52.