«Били, бьем и будем бить»: МО РФ подтвердило информацию о подбитом Abrams Минобороны России подтвердило информацию об уничтожении танка Abrams в зоне СВО

Фото: МО РФ

Минобороны России подтвердило информацию об уничтожении очередного танка M1 Abrams американского производства в зоне проведения военной операции, пресс-служба ведомства опубликовала соответствующее видео. Там отметили, что танк был подбит высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь».

Били, бьем и будем бить. Операторы FPV-дронов и артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили американский танк M1 «Abrams» и БМП «Брэдли» в зоне проведения СВО, — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как экипаж, заметив дрон, спешно покидает танк M1 Abrams. После этого по военной технике был нанесен удар снарядом «Краснополь», предназначенный для поражения неподвижных и движущихся бронированных и небронированных целей.

О новом подбитом танке M1 Abrams в зоне СВО ранее сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По его данным, сначала по боевой машине ударили управляемым снарядом, а затем ее «добили» при помощи беспилотников. Кадры, как утверждал канал, были сняты в субботу, 4 мая, во время наступления группировки войск ВС РФ «Центр» на Авдеевском направлении.

Также об уничтожении танка Abrams сообщал и военный корреспондент Андрей Руденко. По его словам, случилось это во время попытки ВСУ контратаковать на Авдеевском направлении. ВС РФ эту попытку сорвали. Вместе с Abrams также уничтожена боевая машина Bradley, добавил он.