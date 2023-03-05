Минобороны России открывает дополнительную горячую линию по вопросам СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно сообщению Telegram-канала Министерства обороны России, ведомство открывает дополнительную телефонную горячую линию для получения информации по вопросам специальной военной операции. Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что горячая линия 122 получила почти полмиллиона звонков со всей страны, связанных с вопросами частичной мобилизации.

Дополнительный номер горячей линии Минобороны по вопросам проведения специальной военной операции — 117 — открыт. Также информацию по вопросам частичной мобилизации и призыва граждан на военную службу можно получить, обратившись на единый номер информационно-справочной службы — 122, — говорится в сообщении ведомства.

Информирование граждан по вопросам частичной мобилизации по горячей линии началось 22 сентября. Правительство собирает и фиксирует наиболее часто задаваемые вопросы граждан и готовит на них ответы совместно с Министерством обороны. Ответы на новые вопросы будут предоставлены по мере их обработки.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание губернаторов на необходимость поддержки мобилизованных, участвующих «в нелегкой и рискованной боевой работе» в СВО. Глава государства заявил на встрече с главой Алтайского края Виктором Томенко, что нужно уделять особое внимание этим вопросам.