https://static.news.ru/photo/14e446da-5dd3-11ea-aca7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил о том, что Турция не выполнила обязательства по созданию демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил «Интерфакс».

Он пояснил, что районы, в которых укрепились террористы, смешались с турецкими наблюдательными постами, а нападения на мирные населённые пункты и российскую авиабазу Хмеймим происходят каждый день.

Результатом прошедших почти 18 месяцев действия соглашения стало вытеснение официально признанными ООН террористическими группировками «Хайят Тахрир Аш-Шам», «Исламской партии Туркестана» и «Хорас ад-Дин» (запрещённые в РФ террористические группировки) всех боевиков «умеренной оппозиции» на север, к турецкой границе, — процитировал Игоря Конашенкова «Интерфакс».

При этом Турция не выполнила обязательства по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе, отмечает портал.

Ключевой договорённостью соглашения и дополнительного меморандума были обязательства Анкары по размежеванию и вытеснению террористов от внешних границ зоны деэскалации на глубину 15-20 км и вывод туда же тяжёлых артиллерийских вооружений, — привёл слова Игоря Конашенкова «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что США намерены снабдить армию Турции боеприпасами для военной операции в Идлибе.