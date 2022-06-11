Минобороны РФ: в День России для ВМФ начнется строительство подлодок

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Подводная лодка на стапеле завода

Церемония начала строительства дизель-электрических подводных лодок «Вологда» и «Ярославль» для Военно-морского флота состоится в День России на отечественных судостроительных заводах, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. В этот день также начнется закладка морского тральщика «Полярный», корвета «Разумный» и двух научно-исследовательских судов «Леонид Бекренев» и «Борис Бобков». Уточняется, что главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов будет руководить данной церемонией, а также «даст команду» для начала строительства кораблей.

12 июня, в День России, на ведущих судостроительных предприятиях страны состоится церемония массовой закладки шести боевых кораблей для Военно-морского флота РФ. Церемония пройдет под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, — сказано в сообщении.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России к 2030 году для ВМФ будет построено 34 корабля и подводные лодки, из них 20 кораблей будут предназначены для дальней морской зоны. Он добавил, что впервые в истории ВМФ России в ходе учений было осуществлено скрытное развертывание кораблей в удаленном районе Тихого океана.

Американский военный аналитик Уэсли Калп заявил, что новые российские подлодки в Тихом океане заставят нервничать ВМС США. Речь о подводных лодках «Князь Олег», «Новосибирск» и «Магадан», которые должны войти в состав Тихоокеанского флота России в 2022 году.