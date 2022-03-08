Минобороны РФ сообщило об уничтожении 32 военных объектов на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство компании McDonald's сообщило, что временно закрывает почти все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Уточняется, что 62 тысячи сотрудников предприятий быстрого питания продолжат получать зарплату.

Руководство компании McDonald's сообщило, что временно закрывает почти все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Уточняется, что 62 тысячи...