Минобороны РФ сообщило об уничтожении 32 военных объектов на Украине
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
22:31, 08 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Минобороны России сообщило об уничтожении 32 военных объектов на Украине. Об этом проинформировал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, пишет РИА Новости.
В течение дня бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 32 военных объекта. Среди них четыре пункта управления, три радиолокационные станции, два склада горючего и 23 района сосредоточения вооружения и военной техники, — сказал Конашенков.
Днём ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о взятии под контроль в ходе спецоперации ещё пяти населённых пунктов на Украине. Жителям освобождённых населённых пунктов оказывается гуманитарная помощь.
Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки силы ВКС России уничтожили 158 военных объектов на территории Украины, включая аэродром около Житомира. В частности, по сообщению РИА Новости, российские истребители сбили два самолёта МиГ-29 и один Су-27 ВВС Украины.