Минобороны РФ предупредило о биологической угрозе со стороны ВСУ МО РФ: ВСУ могут применить биологическое оружие из-за провала контрнаступления

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут прибегнуть к нестандартным формам ведения боевых действий в связи с провалом контрнаступления, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на III Конгрессе молодых ученых. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет в том числе о возможном применении биологического оружия.

В связи с тем, что Вооруженным силам Украины по большому счету добиться каких-то серьезных успехов в ходе своего так называемого контрнаступления не удалось, Министерство обороны предполагает смещение их активности в сторону нестандартных форм ведения военных действий, в том числе применения биологических средств, — говорится в сообщении.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве заявил, что западные страны регулярно осуществляют проведение биологических экспериментов на постсоветском пространстве. По его словам, Россия получает соответствующие данные. В первую очередь инициируют эти эксперименты американцы.

До этого заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронов заявил, что Украина при поддержке Пентагона проводила разработку компонентов биологического оружия в непосредственной близости от территории России. По его словам, Москва уже задала Вашингтону соответствующие вопросы, однако ни на один из них не получила должного ответа. Вскрывавшиеся факты требуют самого пристального внимания, добавил дипломат.