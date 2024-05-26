Российские пилоты Ми-24 сорвали ротацию ВСУ в зоне СВО МО РФ: ВКС России сорвали ротацию ВСУ в зоне СВО ударами авиационных ракет С-8

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Ми-24

Армейская авиация ВКС России сорвала ротацию подразделений Вооруженных сил Украины в зоне проведения военной операции, сообщает Минобороны РФ. На кадрах, опубликованных пресс-службой ведомства, видно, как в небо поднимаются боевые вертолеты Ми-24 и наносят удары неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по позициям противника.

Ударная группа армейской авиации ВКС сорвала ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». Экипажи вертолетов нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по позициям ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». По информации Минобороны РФ, атака проводилась по заданным координатам.

До этого российское оборонное ведомство сообщило, что расчет РСЗО БМ-21 «Град» отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Днепр» нанес удар по пункту временной дислокации украинской армии. Позиции противника располагались на правом берегу Днепра в Херсонской области.