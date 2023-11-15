Минобороны России показало кадры боевых вылетов Су-34

Фото: МО РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы самолетов Су-34, место и время выполнения задач не уточняется. Отмечается, что истребители-бомбардировщики оснащены ракетами.

Летчики ВКС России выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений Вооруженных Сил России в любое время суток и любых метеорологических условиях. Полеты истребителей-бомбардировщиков выполняются с ракетным вооружением различного класса, — говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства сообщении.

Ранее Су-34 атаковали склад боеприпасов и пункты дислокации подразделений украинской армии на Купянском направлении. Кроме этого, расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли три удара по скоплению живой силы, общие потери ВСУ составили более двух рот. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией уничтожены самоходные артустановки противника 2С1 «Гвоздика» и «Краб», гаубица М-777 155 мм и четыре минометных расчета.

Также сообщалось, что российские специалисты разработали новые крылатые ракеты большой дальности (КРБД), которые планируется устанавливать на истребители Су-57. Они отличаются меньшими размерами по сравнению с другими КРБД. Этого удалось добиться благодаря изменению конструкции складного крыла и внутренней компоновки ракеты.