Минобороны РФ отвергло предложение Минфина сократить вооружённые силы

Предложение Министерства финансов РФ о сокращении численности вооружённых сил страны является неприемлемым. Об этом 20 октября заявили в российском военном ведомстве.
В Министерстве обороны РФ считают, что подобное решение приведёт к «нулевому» экономическому эффекту,
В Совет безопасности РФ направлена мотивированная позиция о неприемлемости данных предложений и отсутствии их поддержки со стороны руководства военного ведомства, — отметили в Минобороны.
Ранее стало известно, что Минфин направил в Совбез проект реформы вооружённых сил с предложениями по оптимизации расходов. Одной из предлагаемых мер называется сокращение штатной численности военнослужащих на 10%, что соответствует ликвидации около 100 тысяч должностей. Сокращение предлагается провести, используя свободные вакансии. Также для части военнослужащих предусмотрен перевод на гражданскую службу. Речь идёт о тех, кто не связан с выполнением боевых задач: медиках, преподавателях, кадровиках, финансистах, юристах и тыловиках.
Кроме того, две инициативы Минфина касаются военных пенсий. Во-первых, предлагается исключить из законодательства норму о ежегодном увеличении военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции. Во-вторых, предлагается увеличить срок выслуги, необходимый для начисления пенсии, до 25 лет. Причём из этого периода хотят исключить годы обучения в военном вузе, писал NEWS.ru.