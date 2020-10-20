Минобороны РФ отвергло предложение Минфина сократить вооружённые силы

https://static.news.ru/photo/f8ed49e2-12ca-11eb-a192-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложение Министерства финансов РФ о сокращении численности вооружённых сил страны является неприемлемым. Об этом 20 октября заявили в российском военном ведомстве.

В Министерстве обороны РФ считают, что подобное решение приведёт к «нулевому» экономическому эффекту, передаёт «Политика сегодня».

В Совет безопасности РФ направлена мотивированная позиция о неприемлемости данных предложений и отсутствии их поддержки со стороны руководства военного ведомства, — отметили в Минобороны.

Ранее стало известно, что Минфин направил в Совбез проект реформы вооружённых сил с предложениями по оптимизации расходов. Одной из предлагаемых мер называется сокращение штатной численности военнослужащих на 10%, что соответствует ликвидации около 100 тысяч должностей. Сокращение предлагается провести, используя свободные вакансии. Также для части военнослужащих предусмотрен перевод на гражданскую службу. Речь идёт о тех, кто не связан с выполнением боевых задач: медиках, преподавателях, кадровиках, финансистах, юристах и тыловиках.

Кроме того, две инициативы Минфина касаются военных пенсий. Во-первых, предлагается исключить из законодательства норму о ежегодном увеличении военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции. Во-вторых, предлагается увеличить срок выслуги, необходимый для начисления пенсии, до 25 лет. Причём из этого периода хотят исключить годы обучения в военном вузе, писал NEWS.ru.