Минобороны РФ оценило работу дальней авиации в 2023 году МО: дальняя авиация РФ выполнила мероприятия на хорошо и отлично в 2023 году

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Дальняя авиация Воздушно-космических сил РФ в 2023 году выполнила все практические мероприятия на хорошо и отлично, сообщили в Минобороны РФ в день 109-летия службы. Там отметили, в частности, что представители службы участвовали в специальной военной операции на Украине и проводили воздушное патрулирование Северного Ледовитого и Тихого океанов, Черного, Балтийского, Норвежского, Северного, Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей.

В 2023 году личный состав дальней авиации принимал участие в специальной военной операции, тренировках по управлению вооруженными силами под руководством верховного главнокомандующего ВС РФ и других мероприятиях боевой подготовки. Все практические мероприятия выполнены с хорошим и отличным качеством, что свидетельствует о высоком уровне подготовки и воздушной выучке привлекаемых экипажей, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в 2023 году командование дальней авиации продолжило получать модернизированные боевые самолеты. Молодые летчики и штурманы, в свою очередь, приступили к переучиванию на новые типы авиатехники. Подготовку организовали на базе Центра боевого применения и переучивания летного состава. Всего за год было подготовлено более 50 летных экипажей.

День дальней авиации был установлен в 1999 году по приказу главнокомандующего Военно-воздушными силами (ВВС) РФ Анатолия Корнукова. Дата приурочена к первому испытательному полету четырехмоторного тяжелого бомбардировщика «Илья Муромец», состоявшемуся 23 декабря (10 декабря по старому стилю) 1913 года. Через год император Николай II издал указ о формировании первой в мире эскадры таких самолетов.

Ранее два ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полет над нейтральными водами Японского моря. По данным Минобороны, полет был плановым и прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Маневры бомбардировщиков осуществлялись в сопровождении истребителей Су-35С.

Также сообщалось, что самолеты дальней авиации ВКС России выполнили плановые полеты над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Черного морей. Для этого были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3.