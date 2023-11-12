Минобороны РФ оценило потери ВСУ за сутки на Херсонском направлении Потери ВСУ под Херсоном за сутки составили до 60 человек ранеными и убитыми

Фото: МО РФ

Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган»

Потери ВСУ на Херсонском направлении за сутки составили до 60 человек личного состава, сообщается в сводке Минобороны России. По данным ведомства, речь идет как о раненых, так и убитых украинских военнослужащих. Также в российском военном ведомстве отчитались об уничтожении танка, трех пикапов и 152-мм гаубицы «Мста-Б».

На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения потери ВСУ за сутки составили до 60 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три пикапа, а также гаубица «Мста-Б», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что солдаты российской группировки «Запад» на Купянском направлении ликвидировали несколько десятков украинских военнослужащих. Также отечественные бойцы уничтожили минометные расчеты, бронетехнику производства США и беспилотные летательные аппараты.

До этого начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский сообщил, что российская артиллерия предотвратила четыре попытки ротации ВСУ на Купянском направлении в районе Синьковки. По его словам, также завязалась контрбатарейная борьба, в ходе которой российские военнослужащие ликвидировали два минометных расчета ВСУ в районе Вишневого и Петропавловки.