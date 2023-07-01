Минобороны расторгло контракт с владельцем ЧВК «Вагнер» «Осторожно, новости»: Минобороны расторгло контракт с компанией Пригожина «Конкорд»

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на источник сообщает, что Министерство обороны России расторгло контракт с компанией «Конкорд», принадлежащей предпринимателю Евгению Пригожину. Ранее сообщалось о том, что именно эта компания владеет ЧВК «Вагнер». По информации канала, несколько тысяч сотрудников «Конкорда» в скором времени уволят. Минобороны России не комментировало эту информацию.

По данным «Осторожно, новости», предприятия холдинга «Конкорд», который занимался поставкой продуктов питания, уже с 23 июня работали с перерывами в ожидании проверок. В публикации говорится, что предприятия должны были передать новому собственнику, однако позднее было принято решение о роспуске персонала и расторжении контракта с АО «Военторг». Источник канала уточнил, что сотрудников увольняют только с заявлениями по собственному желанию.

Накануне Пригожин распустил медиахолдинг «Патриот». В связи с этим перестали работать такие СМИ, как РИА ФАН, «Народные Новости», «Экономика сегодня» и многие другие издания.

26 июня пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление Евгения Пригожина. Тот сообщил, что бойцы пошли маршем для демонстрации протеста, а не свержения власти в России. По его словам, в противном случае ЧВК «Вагнер» могли расформировать.