Минобороны раскрыло данные об атаках ВСУ на российские регионы за ночь Минобороны РФ: ВСУ пытались атаковать РФ безэкипажными катерами и 10 дронами

Фото: МО Украины

В ночь на 3 июля в акватории Черного моря российскими силами уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска, сообщили в Минобороны России. Кроме того, средствами ПВО уничтожены 10 беспилотников над разными российскими регионами.

Дежурными средствами ПВО пять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, четыре БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, один БПЛА уничтожен над территорией Московской области, — сказано в публикации.

Ранее мэр Новороссийска в Краснодарском крае Андрей Кравченко объявлял в городе опасность атаки безэкипажных катеров. Он попросил жителей города никуда не выходить и дождаться отмены сигнала «Внимание всем». Только после этого обстановка будет безопасной, подчеркнул он. Позднее Кравченко подтвердил, что в городе отражают атаку безэкипажных катеров.

В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал, что четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО над регионом. По его словам, два дрона сбиты над Карачевским районом, еще по одному беспилотнику — над территориями Трубчевского и Комаричского районов. Никто не пострадал.