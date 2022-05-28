Минобороны России заявило об успешном запуске гиперзвуковой ракеты «Циркон»

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С российского фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» был произведен успешный запуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» из акватории Баренцева моря, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что ракета поразила морскую мишень на расстоянии около 1000 км в Белом море.

По данным объективного контроля, гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» успешно поразила морскую мишень, расположенную на расстоянии около 1000 км. Полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам, — говорится в сообщении.

Ракетные стрельбы проводились в рамках испытаний новых видов вооружения.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал о разработке гиперзвуковых ракет нового поколения для различных носителей. Уже начаты их испытания на ракетоносцах Ту-22М3М. Новыми ракетами планируется оснащать усовершенствованные и перспективные авиакомплексы.

Ранее в ВВС США рассказали об успешных испытаниях прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), проведённых 14 мая. Гиперзвуковая ракета AGM-183A была выпущена стратегическим бомбардировщиком Boeing B-52H Stratofortress. Отделение блока ARRW от самолёта произошло у тихоокеанского побережья на юге штата Калифорния.