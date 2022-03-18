Минобороны показало кадры авиапатруля армейской авиации ВС РФ на Украине

Министерство обороны России продемонстрировало видео, в ходе которого российская армейская авиация проводит патрулирование в рамках спецоперации. По сообщению ведомства, полёты выполнили экипажи ударных вертолётов Ми-28н, Ка-52 и Ми-24, передаёт РИА Новости.

Вертолёты армейской авиации ВКС России выполнили задачи по авиационному патрулированию и сопровождению колонн российской бронированной и автомобильной техники. Полёты выполнялись экипажами ударных вертолётов Ми-28н, Ка-52, Ми-24, а также транспортно-боевых вертолётов Ми-8 на малых и предельно малых высотах, — сказано в сообщении.

Во время спецоперации армейская авиация сопровождает колонны техники, уничтожает вражескую бронетехнику, доставляет грузы и осуществляет десантирование личного состава.

Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронированной техники и складов с боеприпасами украинских войск с помощью ударных беспилотников. Соответствующая операция проводилась накануне ночью, в ней были задействованы истребители Су-25 Воздушно-космических сил РФ.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что военная авиация РФ 17 марта в ходе спецоперации на территории Украины нанесла удар по 29 военным объектам Украины, в том числе по шести складам боеприпасов и 14 местам стоянки боевой техники. Также Вооружённые силы России за день продвинулись на 10 км и взяли под контроль два населённых пункта — Новомайорское и Пречистовку.