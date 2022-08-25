Минобороны предложило назначить пенсии семьям погибших в СВО добровольцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минобороны России предложили назначить пенсии по потере кормильца семьям добровольцев, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. При этом расчет выплат будет производиться так же, как и военнослужащим, сообщается в паспорте законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных актов.

Проект федерального закона подготовлен во исполнение решения президента РФ от 20 июля 2022 года в части назначения пенсии по случаю потери кормильца членам семей погибших (умерших) граждан, которые добровольно выполняли задачи в ходе проводимой РФ специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, расчет которой должен производиться по аналогии к военнослужащим Вооруженных сил РФ, — говорится в сопроводительных материалах к законопроекту.

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон об индексации с 1 июня пенсий военнослужащих на 10%.

Закон также предусматривает возможность прохождения службы военными, которые признаны негодными и награждены государственными наградами за участие в боевых действиях. Таким образом, они смогут продолжить службу на отдельных должностях с сохранением права на увольнение по состоянию здоровья в любой момент.

Кроме того, в рамках поправок боевые выплаты участвующим в специальной военной операции будут защищены от списания по кредитным обязательствам. А военнослужащие, имеющие статус ветерана боевых действий и отмеченные правительственными наградами, получат единовременное денежное пособие в том случае, если будут уволены в запас по состоянию здоровья.