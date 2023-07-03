Минобороны России получило партию модернизированных истребителей «Ростех»: иркутский авиазавод передал Минобороны модернизированные Су-30СМ2

Фото: МО РФ

Иркутский авиазавод изготовил и передал Минобороны России партию модернизированных истребителей Су-30СМ2, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Ростеха». В компании добавили, что производство авиатехники по гособоронзаказу идет по графику. Все боевые машины, запланированные к поставкам в этом году, уже находятся в цехе окончательной сборки или в летно-испытательном подразделении.

Сегодня мы передали Минобороны России очередную партию новых модернизированных истребителей Су-30СМ2. Самолеты этого типа за годы эксплуатации доказали свою высокую эффективность и очень важны для обороноспособности нашей страны, — сообщили в «Ростехе».

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин рассказал, что если западные страны передадут Украине американские истребители F-16, то в воздушном бою их готова встретить и уничтожить вся истребительная авиация ВКС России. Такую конкуренцию составят Су-35С, Су-30СМ и Су-34, созданные на базе Су-27, отметил аналитик.

Военэксперт также отметил, что Вооруженные силы России могут использовать для стратегических ударов по ВСУ самолеты-ракетоносцы Ту-160, Ту-95 и Ту-22М. Эксперт подчеркнул, что данные машины «способны натворить все что угодно», а первые два по мощи равны фрегатам с «Калибрами», так как несут до 12 крылатых ракет.