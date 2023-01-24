Минобороны показало уничтожение танка ВСУ при поддержке БМПТ «Терминатор»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Минобороны РФ опубликовало видео ликвидации украинского танка при огневой поддержке боевой машины «Терминатор». На видеокадрах показано, как российский танк ведет огонь в лесополосе, параллельно по позициям ВСУ стреляют трассирующими снарядами БМПТ «Терминаторы». На кадрах видно, как после обстрела танкист ВСУ покидает подбитую машину.

В Минобороны добавили, что выдвижение украинских танков было раскрыто с помощью беспилотников. Сразу после этого им навстречу выехал экипаж БМПТ «Терминатор» и, заняв выгодные позиции с фланга, открыл огонь по противнику.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры работы реактивных систем залпового огня «Ураган» по украинской технике. На видео видно, как наносятся удары по позициям ВСУ. По словам наводчика расчета с позывным Гром, в зоне СВО действовать надо мгновенно, иначе при обнаружении противником тот может открыть огонь раньше.

До этого российское военное ведомство показало кадры ударов по укрепленным районам ВСУ из САУ «Малка». В министерстве добавили, что не так давно расчеты орудия группировки «Отважные» пополнили военнослужащие добровольцы и мобилизованные россияне. Они, сказали, что выполняют свои боевые задачи успешно.