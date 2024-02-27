Минобороны показало колонну комплексов «Ярс» на пути к Москве Колонна комплексов «Ярс» направлена в Подмосковье для подготовки к параду Победы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Колонна подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» отправилась маршем из Ивановской области в Подмосковье для подготовки к военному параду Победы на Красной площади, сообщили в Министерстве обороны РФ. Маршрут проходит по федеральной трассе М7.

Сегодня механизированная колонна пусковых установок ПГРК «Ярс» приступила к совершению марша из пункта постоянной дислокации — города Тейково Ивановской области. Маршрут колонны проходит по федеральной трассе М-7, — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Там отметили, что в ходе подготовки к мероприятию в январе-феврале текущего года с личным составом парадного расчета Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) были проведены контрольные занятия. После зачетов по спецподготовке и вождению на автодроме пусковых установок ПГРК «Ярс» в колонне, комиссия командования РВСН и Владимирского ракетного объединения приняла решение допустить военнослужащих к участию в параде.

Личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимают участие в военных парадах на Красной площади в Москве с 2008 года. РС-22 «Ярс» представляет собой стратегический ракетный комплекс с твердотопливной трехступенчатой межконтинентальной баллистической ракетой. Разработана в Московском институте теплотехники.

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