Минобороны показало, как ВС России поразили десантную пехоту ВСУ

Фото: МО РФ

Подразделения группировки войск «Южная» поразили пехоту 80-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны РФ. Ведомство в Telegram-канале показало кадры точного удара по украинским военным, которе перемещались в лесной полосе.

Точно в цель: расчет противотанкового ракетного комплекса «Южной» группировки войск уничтожает пехоту 80-й одшбр ВСУ, — уточнило ведомство.

Также Минобороны РФ доложило, что военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения ликвидировали несколько групп бойцов ВСУ к северу от Артемовска. Ведомство уточнило, что, получив данные разведки, расчет 30-миллиметрового станкового гранатомета АГС-17 «Пламя», располагавшийся в одном из многоэтажных домов в северо-западной части города, открыл огонь по украинским военным. Затем десантники совершили корректировку огня и отработали очередями по противнику до полного расхода боезапаса. Это позволило прервать передвижение групп ВСУ.

Накануне российские системы ПВО за сутки сбили фронтовой бомбардировщик Су-24, два истребителя МиГ-29 и один вертолет Ми-8 ВСУ. В Минобороны добавили, что еще один Су-24 украинских войск был уничтожен российской авиацией в небе над Одесской областью.