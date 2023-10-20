Минобороны показало, как в шахту загружается межконтинентальная ракета МО: перевооружение РВСН на «Авангард» повысит возможности стратегических сил РФ

Фото: МО РФ

Перевооружение в Оренбургской области Ясненского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком «Авангард» повысит боевые возможности стратегических ядерных сил, сообщили в Минобороны России. Военнослужащим обеспечили условия для несения боевого дежурства, а также для отдыха.

В Оренбургской области продолжаются работы по перевооружению Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс шахтного базирования «Авангард». <...> Выполнение запланированных на 2023 год мероприятий по перевооружению РВСН на ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком повысит боевые возможности стратегических ядерных сил нашей страны, — сообщается на сайте ведомства.

В Минобороны добавили, что межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) загружается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов.

Инфраструктура позиционного района к постановке на боевое дежурство очередного ракетного полка, включающая сооружения для подготовки дежурных смен, несения боевого дежурства и отдыха личного состава, подготовлена, — уточнили в МО РФ.

Ранее глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что первые серийные «Сарматы» поставят на боевое дежурство в ближайшее время. Посещая предприятие ОПК АО «Красмаш» в Красноярском крае, он отметил, что в скором времени данным вооружением оснастят первый ракетный полк.