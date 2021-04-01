Минобороны: перемещение военной техники в Крыму является плановым

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Переброска бронетехники на полуостров Крым осуществляется в рамках плановых мероприятий учебной подготовки Южного военного округа (ЮВО), проходящих на 30 общевойсковых полигонах на юге РФ. Об этом журналистам рассказал глава пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

В войсках ЮВО по ранее утверждённому плану подготовки проводится контрольная проверка за зимний период обучения. Мероприятия проходят на 30 общевойсковых полигонах, в том числе в Волгоградской и Ростовской областях, а также в Крыму, — цитирует Астафьева ТАСС.

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