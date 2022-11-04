Минобороны опубликовало видео возвращения 107 российских военнопленных

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Минобороны опубликовало видео возвращения 107 российских военнослужащих из российского плена. Обмен «107 на 107» состоялся в четверг, 3 ноября. На кадрах видно, как россияне идут к подъехавшим за ними автобусам.

Военнослужащие перед отправкой домой поделились эмоциями. Так, мужчина по имени Анатолий рассказал, что у него отличное моральное и физическое самочувствие на фоне возвращения домой. Его дома ждут мама, брат, жена, дети. Военный признался, что он очень счастлив.

Другой россиянин по имени Игорь рассказал, что его дома ждут три сестры.

Очень рад, наконец-то на своей земле. Меня ждут мои родные и близкие: брат, три сестры. Наташа, не волнуйся, все хорошо я уже дома, — передал сообщение своим близким освобожденный россиянин.

Мужчина по имени Тарас также признался, что его переполняют эмоции. Дома его ждут дочери.

Все будет хорошо, огромное спасибо, что помогли нам вернуться домой.,— сказал на прощание российский военный.

Ранее Министерство обороны России подтвердило обмен военнопленными с Украиной. В ведомстве отметили, что в результате переговоров удалось вернуть 107 военнослужащих. Их доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.