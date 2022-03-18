Минобороны опубликовало кадры уничтожения разведчиков ВСУ

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Минобороны России опубликовало видео уничтожения диверсионного подразделения ВСУ. В ролике демонстрируется группа из нескольких американских военных внедорожников Humvee, на которых перемещается диверсионная группа, передаёт РИА Новости.

Съёмка ведётся с беспилотника. На представленных кадрах российские военные высокоточным ударом уничтожают украинских диверсантов.

Ранее Вооружённые силы России с помощью ракетного комплекса «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожили крупный подземный склад с авиационными боеприпасами украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Минобороны показало кадры уничтожения российскими вертолётами Ка-52 укреплённого опорного пункта и замаскированной бронетехники украинских националистов. По данным военного ведомства, с начала проведения специальной военной операции ВС России уничтожили 196 беспилотных летательных аппаратов, 1438 танков и других боевых бронированных машин, 145 установок реактивной системы залпового огня, 556 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также свыше 1200 единиц военной автомобильной техники.