Минобороны опубликовало кадры работы ракетного комплекса «Искандер»

Минобороны России опубликовало новые кадры работы ракетного комплекса «Искандер» в рамках проведения военной спецоперации на Украине. В военном ведомстве отмечают, что Вооружённые силы РФ во время спецоперации на Украине наносят высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ.

В ходе ежедневного брифинга официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил новые сведения о ходе военной спецоперации на Украине. За минувшие сутки был выполнен ряд задач по уничтожению технических средств и стратегических запасов противника, включая ликвидацию двух крупных складов ракетно-артиллерийского вооружения, расположенных в селе Каменка Донецкой области, с помощью комплексов «Искандер». Также сообщается о сбитом в ходе воздушного боя недалеко от украинско-белорусской границы самолёте Су-24 ВВС Украины.

В середине марта российские военные при помощи гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» из воздушного пространства Крыма и комплекса «Калибр» из акватории Каспийского моря уничтожили базу ГСМ в Николаевской области Украины, с которой поставлялось топливо для украинских военных.