Минобороны России оценило американские биолаборатории Минобороны: биолаборатории США во всем мире являются постоянным источником угроз

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Работа биолабораторий США по всему миру является постоянным источником биоугроз, прежде всего, для стран, где они расположены, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он добавил, что на Украине функционирует несколько десятков подобных объектов, передает РИА Новости.

С учетом того, что Соединенные Штаты не способны контролировать собственные биологические объекты, деятельность американских лабораторий по всему миру является постоянным источником биоугроз, прежде всего, для населения тех стран, где они базируются. Примером этому является Украина, на территории которой функционирует несколько десятков подобных объектов, выведенных из-под международного контроля, — сказал Кириллов.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что американские биолаборатории работают во многих странах, в том числе на территории Украины. По его словам, американцы разрабатывают «все виды» биологического оружия. Он добавил, что население Соединенных Штатов обманывают.

До этого вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что в США создано около 400 лабораторий двойного назначения, которые позволяют Вашингтону формировать распространение эпидемий. Яровая подчеркнула, что на территории Украины под видом биолабораторий создаются военные объекты США и НАТО.