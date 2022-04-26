Минобороны РФ: западные советники в Киеве — не проблема для ракетных ударов Минобороны обвинило Британию в провоцировании Киева на удары по России

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В Минобороны России назвали провокацией заявление замглавы Минобороны Британии Джеймса Хиппи, одобряющее удары Киева по инфраструктуре на территории РФ в целях «нарушения логистики». Там отметили, что подобные действия вызовут пропорциональный ответ, передаёт РИА Новости.

Прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведёт к нашему пропорциональному ответу, — заявили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что российские войска круглосуточно готовы нанести ответные удары высокоточным оружием по центрам принятия соответствующих решений в Киеве. При этом добавили, что находящиеся там западные советники «не станут проблемой» при принятии решений о таких ударах.

Ранее слова Хиппи о легитимности ударов Киева по территории России для нарушения военных поставок прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она предположила, что в таком случае Россия вправе наносить удары по военным целям в странах НАТО, которые снабжают оружием Украину.