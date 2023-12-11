Минобороны не будет отчитываться об управлении госимуществом на время СВО

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Минобороны России теперь может не отчитываться об эффективности управления госимуществом, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации. Уточняется, что новый порядок действует на период проведения специальной военной операции на Украине.

Установить, что в период проведения специальной военной операции Минобороны России не осуществляет размещение в системе «Управление» отчетности об эффективности управления и распоряжения государственным имуществом, предусмотренной пунктом 2 распоряжения правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 г. номер 2645-р, а также направление в Минфин России результатов анализа отчетности, предусмотренных пунктом 7 распоряжения правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 г. номер 2645-р, — говорится в документе.

Ранее Минобороны России предложило внести коррективы в требования к состоянию здоровья граждан для армейской службы. Изменения предлагается внести в положение о военно-врачебной экспертизе, по которой определяют категории годности к военной службе, и применить к тем, кто подлежит призыву на срочную службу, постановке на учет в военкоматах и хочет заключить контрактную службу с МО. Если предложенные изменения получат одобрение, то документ вступит в силу со следующего года.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ, которым увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил РФ почти на 170 тысяч человек. Документ был опубликован на сайте Кремля 1 декабря.