https://static.news.ru/photo/bc9fd39a-695d-11ea-84f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Появившееся в соцсетях изображение приказа о введении в столице комендантского часа в связи с распространением коронавируса назвали подделкой в военном ведомстве.

Представители Минобороны заявили, что фейковое сообщение грубо слеплено и вброшено представителями одной из соседних с Россией стран, передаёт РИА Новости.

Подобных документов военного ведомства ни по содержанию, ни по оформлению не было и не может быть в принципе, — подчеркнули в министерстве.

Как NEWS.ru писал ранее, оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опроверг появившуюся информацию, что Москва будет закрыта на карантин в связи с распространением заболевания.