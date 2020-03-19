Появившееся в соцсетях изображение приказа о введении в столице комендантского часа в связи с распространением коронавируса назвали подделкой в военном ведомстве.
Представители Минобороны заявили, что фейковое сообщение грубо слеплено и вброшено представителями одной из соседних с Россией стран,
Подобных документов военного ведомства ни по содержанию, ни по оформлению не было и не может быть в принципе, — подчеркнули в министерстве.
Как NEWS.ru писал ранее, оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опроверг появившуюся информацию, что Москва будет закрыта на карантин в связи с распространением заболевания.
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