Минобороны нарастит численность военно-транспортной авиации

https://static.news.ru/photo/0489cd2e-d861-11ea-a2cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вопрос формирования дополнительных полков и третьей по счёту дивизии ВТА прорабатывает Министерство обороны РФ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

По данным издания, процесс предполагается синхронизировать с вступлением в строй новых и модернизированных самолётов Ил-76. Однако окончательное решение по данному вопросу пока не принято, сообщают источники. Предполагается, что каждый полк будет состоять из трёх эскадрилий, в каждую из которых включат по 9 самолётов. При этом в состав транспортной авиационной дивизии войдёт не менее трёх полков.

Самолёты ВТА используются во многих иностранных операциях. Так, они перебрасывали российскую миротворческую бригаду во время конфликта в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года. Во время пандемии коронавируса авиатранспорт доставлял российских медиков в Италию, Казахстан, Сербию, Армению, Боснию и Герцеговину. «Воздушный мост» по снабжению группировки в Сирии работает с 2015 года.

В настоящее время на вооружении Военно-транспортной авиации РФ находятся 250 самолётов. Большая их часть произведена ещё во времена СССР.

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