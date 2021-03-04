Минобороны нарастит численность военно-транспортной авиации

Вопрос формирования дополнительных полков и третьей по счёту дивизии ВТА прорабатывает Министерство обороны РФ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.
По данным издания, процесс
Самолёты ВТА используются во многих иностранных операциях. Так, они перебрасывали российскую миротворческую бригаду во время конфликта в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года. Во время пандемии коронавируса авиатранспорт доставлял российских медиков в Италию, Казахстан, Сербию, Армению, Боснию и Герцеговину. «Воздушный мост» по снабжению группировки в Сирии работает с 2015 года.
В настоящее время на вооружении Военно-транспортной авиации РФ находятся 250 самолётов. Большая их часть произведена ещё во времена СССР.
Ранее NEWS.ru сообщал, что группа компаний «Калашников» представила новый беспилотник-конвертоплан ZALA VTOL. Аппарат может применяться в спасательных операциях и для проведения мониторинга.