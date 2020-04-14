Минобороны: эпидемическая обстановка в Вооруженных силах под контролем

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В Российской армии обстановка на фоне распространения коронавирусной инфекции сейчас стабильная и полностью контролируемая. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

Как пояснили в Минобороны, как только возникают подозрение на COVID-19, военных сразу направляют в госпитали на прохождение тестов. Сейчас уже 11 тысяч военнослужащих сдали анализы на коронавирус.

Из-за непрерывно проводимого комплекса профилактических и диагностических мероприятий в Вооруженных силах РФ уровень заболеваемости органов дыхания военнослужащих ниже среднесезонных показателей за последние пять лет, — цитирует Минобороны ТАСС.

В рамках профилактики распространением коронавирусной инфекции во всех воинских частях и подведомственных организациях проходят профилактические мероприятия. Кроме того, специалисты дезинфицируют транспорт, служебные и жилые помещения и материальные средства.

Личный состав Вооруженных сил РФ по прибытии на службу в обязательном порядке проходит осмотр медиками с замером температуры тела, — сказали в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, развёрнуты 5 554 стационарных контрольных пункта термометрии и сформированы 58 оперативных групп по мониторингу и оперативному реагированию.

К этому моменту в России 21 102 случая заражения коронавирусом. За сутки заболевших стало на 2 774 больше. 1 470 человек справились с COVID-19 и выздоровели. Жертвами коронавирусной инфекции стали 170 человек. В Москве 13002 заболевших, 1016 выздоровели, 95 умерли.

Как писал NEWS.ru, госпитали МО РФ для больных COVID-19 будут доступны для гражданских.