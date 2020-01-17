Около 50 боевиков из запрещённой в России группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» и 12 сирийских военных погибли в столкновениях 16 и 17 января, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
При отражении атак [боевиков на позиции Вооружённых сил Сирии] уничтожено около 50 боевиков, семь пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулемётами и один «джихад-мобиль», — цитирует заявление российских военных РБК.
По информации Минобороны, в столкновениях погибли 12 сирийских военных, 24 получили ранения.
Об участии россиян и районе, где прошли бои, не сообщается.
Как писал NEWS.ru, 17 января Госдепартамент США обвинил военных России и Сирии в нарушении режима прекращения огня в провинции Идлиб. Ведомство не привело доказательств в пользу своего заявления.