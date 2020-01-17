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Доля россиян, считающих нормальной жизнь лучше, чем у большинства окружающих, выросла с 42% до 51% за последние 12 лет, следует из опубликованных результатов исследования Левада-Центра.

Доля россиян, считающих нормальной жизнь лучше, чем у большинства окружающих, выросла с 42% до 51% за последние 12 лет, следует из опубликованных результатов исследования Левада-Центра. Социологи отметили, что запрос на...