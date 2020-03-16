https://static.news.ru/photo/d8cc1324-679d-11ea-95bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Министерство культуры РФ порекомендовало всем подведомственным учреждениям временно приостановить проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавируса. Ограничения коснутся групповых экскурсий и массовых мероприятий в музеях, детских школах искусств и колледжах.

В целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции Министерство культуры РФ предписывает учреждениям культуры федерального ведения усилить меры санитарно-эпидемиологической безопасности, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Рекомендательные письма аналогичного содержания за подписью министра культуры направлены главам субъектов РФ и в организации, «осуществляющие публичную демонстрацию фильмов».

Российским учреждениям культуры также рекомендовано контролировать состояние здоровья своих работников и посетителей, обеспечивать своевременную влажную уборку и обеззараживание воздуха в помещениях, приостановить загранкомандировки сотрудников и гастроли творческих коллективов. Вводится также временный запрет на обслуживание читателей в библиотеках, доступ к книгам будет осуществляться через интернет. Учащимся детских школ искусств и колледжей запретили участвовать в творческих мероприятиях на территории других городов, регионов и государств. Министр культуры РФ Ольга Любимова пояснила, что эти меры продиктованы заботой о здоровье граждан.

Как писал NEWS.ru, спектакли и концерты государственного академического Большого театра отменены до 10 апреля. Кроме того, руководство театра отменяет приезды всех зарубежных и российских исполнителей.

16 марта мэрия Москвы запретила до 10 апреля все массовые мероприятия с участием более 50 человек. Речь идёт как о собрании на улицах, так и в помещениях.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусом по всему миру перевалило за 173 тысячи человек. От инфекции умерли 6,6 тысячи пациентов, выздороветь удалось 77 тысячам. В Российской Федерации на текущий момент зафиксировано 93 случая инфицирования.