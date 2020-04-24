Минкомсвязь включила 12 компаний в список системообразующих для экономики

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России расширило перечень системообразующих организаций в сфере информационных технологий, связи и массовых коммуникаций.
Список претендентов на первоочередную поддержку во время кризиса пополнили 12 компаний.
Таким образом, в новой редакции перечня отражена и сгруппирована по подотраслям информации и связи 91 такая организация, — уточнили в министерстве.
Как писал NEWS.ru, в списке уже были ТАСС, «Коммерсантъ», «Аргументы и Факты», «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Российская газета», холдинг «Газмпром-Медиа», «ТВЦ», «Карусель», «Звезда», «Мир», «Новый Медиа Холдинг», «Национальная Медиа Группа», НТВ, Первый канал, ВГТРК, «Русская медиагруппа», «Европейская медиа группа», РБК, «Россия сегодня» и «Рамблер».
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