Минкомсвязь включила 12 компаний в список системообразующих для экономики

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Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) отреагировало на критику в свой адрес со стороны председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Там сообщили, что пересмотрят перечень необходимых резервов, которые должны создавать органы федеральной и региональной исполнительной власти на случай нештатных событий, в том числе эпидемий.

В министерстве пояснили, что 1 апреля в федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» были внесены изменения. Благодаря этому распространение заболеваний, которые представляют...