Минкомсвязи сообщило дату вывозных рейсов из Турции в Россию

https://static.news.ru/photo/19ec783c-8218-11ea-984d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Предварительно вылететь из турецкой Анталии в Екатеринбург и Казань россияне должны 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Минкомсвязи.

В официальном Telegram-канале ведомства отмечается, что перелёты в эти города возможны только для их жителей.

По предварительному графику, вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса № SVR3766 Анталия — Екатеринбург запланирован на 21 апреля 2020 в 13.00 (местное время). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Екатеринбурге и Уральском федеральном округе, — сказано в сообщении.

В Казань борт рейса № SVR363 из Антальи также должен улететь 21 апреля.

Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Казани и Приволжском федеральном округе, — отмечает ведомство.

Из-за пандемии COVID-19 РФ с 27 марта прервала регулярное чартерное авиасообщение с другими странами. Летают сейчас только вывозные рейсы для застрявших за рубежом россиян. Кроме того, полёты разрешены грузовым, почтовым, санитарным и гуманитарным рейсам. Также можно перегонять пустые самолёты для техобслуживания и совершать транзитные полеты с посадкой для дозаправки на территории России и полёты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

При этом с 31 марта российские власти сократили количество рейсов для ограничения на количество прибывающих пассажиров.

К 19 апреля в мире заболели коронавирусом более 2,3 млн человек, умерли 160 тыс. пациентов, а более 595 тыс. выздоровели. В России к этому дню зафиксированы 42853 случая COVID-19. За последние сутки их число в РФ возросло на 6060, а справиться с болезнью и выписаться из стационаров удалось 3291 пациенту. В российской столице сейчас больше всего случаев коронавирусной инфекции — 24324. 1763 выздоровели, а 176 пациентов стали жертвами нового опасного вируса.

Как писал NEWS.ru, за последние сутки число погибших от коронавирусной инфекции достигло 48.