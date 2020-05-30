Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 11 июня

https://static.news.ru/photo/b7ef2aac-a24d-11ea-bb35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало расписание вывозных рейсов с 30 мая по 11 июня.

Как сообщает министерство в своём Telegram-канале, на 30 мая запланированы семь рейсов: Бангкок — Санкт-Петербург — Москва, Лондон — Санкт-Петербург — Москва, Душанбе — Санкт-Петербург, Нью-Йорк — Екатеринбург — Новосибирск, Нью-Йорк — Ростов-на-Дону — Махачкала, Бейрут — Краснодар и Кишинёв — Москва.

На 31 мая назначены четыре рейса: Дели — Москва, Майами — Санкт-Петербург — Москва, Афины — Москва, Бишкек — Новосибирск.

На 1 июня — два рейса: Каракас — Ла-Романа — Москва и Мадрид — Москва. На 2 июня — четыре рейса: Дели — Москва, Сеул — Владивосток — Москва, Тегеран — Москва и Ереван — Минеральные Воды.

На 3 июня запланирован только один рейс: Гуанчжоу — Владивосток — Москва. 4 июня должны состояться два перелёта: Тель-Авив — Москва и Сан-Паулу — Буэнос-Айрес — Москва.

На 5 июня назначены четыре рейса: Париж — Москва, Сантьяго — Москва, Гавана — Москва и Бейрут — Эр-Рияд — Москва. 6 июня планируется только рейс Ташкент — Новосибирск. 7 июня — два рейса: Бишкек — Москва и Ош — Новосибирск.

На 10 июня запланирован только перелёт Каир — Москва, а на 11 июня — Кейптаун — Касабланка (Марокко) — Москва.

Как писал NEWS.ru, на данный момент более 60 тысяч россиян ожидают вывозных рейсов домой из-за границы, где они оказались на фоне пандемии коронавируса. Как сообщили в пресс-службе Минкомсвязи, больше всего граждан РФ ожидают вывозного рейса в Таиланде — более 8 тысяч.

РФ прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами в связи с распространением коронавируса. Для застрявших на зарубежных курортах соотечественников были организованы вывозные рейсы. В конце марта их число было сокращено и установлен лимит количества прибывающих пассажиров.