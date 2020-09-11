Минкомсвязь переименована в Минцифры

https://static.news.ru/photo/e7df2268-f436-11ea-a394-fa163e074e61_660.jpg Здание Центрального телеграфа, в котором размещается Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство изменило официальное сокращённое название Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с Минкомсвязи на Минцифры. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

До мая 2018 года ведомство называлось Министерством связи и массовых коммуникаций, но было переименовано в соответствии с указом президента Владимира Путина. Занимавший тогда пост главы правительства Дмитрий Медведев объяснял необходимость изменения в названии тем, что профильная структура должна реализовывать цифровую повестку, «которой занимается весь мир и которая является абсолютно актуальной» в стране.

Первым министром цифрового развития тогда стал Константин Носков. В январе 2020 года его сменил Максут Шадаев.

Однако до сих пор министерство в сокращённом варианте носило прежнее название — Минкомсвязь.

Ранее NEWS.ru писал, что все госсервисы в России планируется перевести на единый портал госуслуг. Завершить эту работу должны будут до конца 2022 года.