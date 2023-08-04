Министру обороны показали подбитую технику НАТО: фото Сергея Шойгу на танке

Фото: МО РФ

В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр»

Министр обороны Сергей Шойгу посетил передовой пункт управления группировки «Центр», кадры поездки опубликовало Минобороны.

Заслушав доклад генерала Андрея Мордвичева, Шойгу заявил о необходимости нанесения упреждающего огневого поражения противнику в ходе боевых действий при его выбивании с удерживаемых позиций. Данные меры позволят обеспечить максимальную сохранность жизней и здоровья российских военнослужащих.

Шойгу также показали подбитую из РПГ-7 шведскую боевую машину пехоты CV-90, которая была брошена украинскими военнослужащими при отступлении. Министр взобрался на БМП, осмотрел орудия и арсенал.

Кадры поездки Сергея Шойгу в зону СВО — в фотогалерее NEWS.ru.