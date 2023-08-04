Министр обороны Сергей Шойгу посетил передовой пункт управления группировки «Центр», кадры поездки опубликовало Минобороны.
Заслушав доклад генерала Андрея Мордвичева, Шойгу заявил о необходимости нанесения упреждающего огневого поражения противнику в ходе боевых действий при его выбивании с удерживаемых позиций. Данные меры позволят обеспечить максимальную сохранность жизней и здоровья российских военнослужащих.
Шойгу также показали подбитую из РПГ-7 шведскую боевую машину пехоты CV-90, которая была брошена украинскими военнослужащими при отступлении. Министр взобрался на БМП, осмотрел орудия и арсенал.
Кадры поездки Сергея Шойгу в зону СВО — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: МО РФ
В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр»
Фото: МО РФ
В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр»
Фото: МО РФ
В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр»
Фото: МО РФ
В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр»
Фото: МО РФ
В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр»
Фото: МО РФ
В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр»