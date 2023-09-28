Министр внешнеэкономических дел КНДР прибыл в Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо прибыл в Москву с рабочим визитом, передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. Telegram-канал BRIEF со ссылкой на источник сообщил, что на двусторонней встрече будет обсуждаться поставка нефтепродуктов и продовольствия в Северную Корею.

Министр внешнеэкономических дел приехал в Москву, — сказал он.

По данным источника BRIEF, «повестка двусторонних встреч содержит обсуждение вопросов: о поставках нефтепродуктов и зерновых в Северную Корею, привлечении северокорейских специалистов для работ на территории России, сотрудничестве в финансовом секторе».

В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина посетить Северную Корею. Глава России принял приглашение северокорейского коллеги.

Ранее стало известно, что КНДР оказалась первым государством, которое лидер КНДР посетил с начала пандемии, когда границы страны были закрыты. 12 сентября его спецпоезд прибыл на российскую приграничную станцию Хасан, откуда продолжил следование в Амурскую область, где Ким Чен Ын встретился с президентом РФ на космодроме Восточный.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что визит Ким Чен Ына в Россию был весьма насыщенным. По его словам, часть мероприятий с Путиным прошла конструктивно. Песков подчеркнул, что стороны договорились развивать отношения во всех возможных областях.