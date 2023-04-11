Министр обороны Украины избежал плена: новости СВО на утро 11 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что мог бы попасть в плен к российским войскам в самом начале военной операции. Такой исход был возможен, если бы он со своим штабом отправился на командный пункт Минобороны Украины, расположенный в Гостомеле Киевской области, где произошла крупная высадка российских десантников.

В ряде приграничных регионов, согласно указу президента России Владимира Путина, действует статус по безопасности, в связи с чем решение отменить парад Победы в Курской области было правильным, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По словам депутата, в Госдуме понимают, что провести парад Победы и «Бессмертный полк» не всегда возможно. Бессараб уточнила, что от органов исполнительной власти ожидают принятия адекватных решений. В том числе она отметила, что можно будет рассмотреть возможность провести «Бессмертный полк» дистанционно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Запорожской области задержали предполагаемого агента Главного управления разведки (ГУР) Украины. Задержанный мужчина предоставлял Киеву сведения о расположении военных и гражданских объектов в Херсонской и Запорожской областях. В особенности его внимание было приковано к банкам, пунктам выдачи пропусков, СМИ, социальным учреждениям и другим местам массового сбора мирных жителей. В настоящее время его проверяют на связь с обстрелами Мелитополя 29 марта и 2 апреля. Расследование установило, что задержанный получал от Киева до 2,5 тысячи рублей за каждое выполненное задание.

ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS 9 апреля город Токмак в Запорожской области. В результате двое людей получили ранения, а жилой дом был поврежден. У женщины обнаружены множественные осколочные ранения. Ее доставили в городскую больницу Токмака. У мужчины диагностировали легкие осколочные ранения в ногу. Он находится на амбулаторном лечении.

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал иностранных пилотов присоединиться к конфликту. В частности, Резников заявил, что иностранный легион «готов открыть двери» в случае, если «найдутся пилоты, которые знают, как управлять F-16».

На аэродром Чкаловский в Подмосковье прилетел самолет с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими. На видеоматериалах, видно, как освобожденным солдатам выдают пакеты с одеждой. Некоторые из них имеют ранения. Для лечения и реабилитации их доставили в Москву.

Один из освобожденных солдат рассказал о том, что его подвергали пыткам с использованием гвоздодера. По словам Александра, его избивали этим инструментом на протяжении нескольких дней. Тем не менее он отметил, что среди украинских военных были и порядочные люди.

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости Российские военнослужащие, вернувшиеся из плена с подконтрольной Киеву территории

Украинские диверсанты пытаются изучить оборонительные позиции российских сил на Кременском направлении в Донбассе с целью последующего контрудара, сообщил военнослужащий спецназа «Ахмат». По его словам, диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины время от времени пытаются прощупать оборону, но им это не удается, поскольку их быстро отбрасывают российские военные.

Члены украинских националистических батальонов вербуют подростков с помощью групп в социальных сетях, заявил пленный солдат 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Ганжала. Он добровольно сдался в плен российским военным во время боев за Мариуполь в Донецкой Народной Республике (ДНР) в апреле 2022 года. Евгений Ганжала также добавил, что батальоны специально создают свои патриотические группы в соцсетях.

Киев продолжает наращивать оборону Артемовска, одновременно перебрасывая основные подразделения на задние позиции, сообщил военнослужащий частной военной компании «Вагнер». Он отметил, что новобранцев из Вооруженных сил Украины (ВСУ) доставляют на позиции ночью без надлежащей подготовки. По его словам, украинские солдаты «даже не осведомлены о маршрутах отхода в случае необходимости». Боец отметил, что, учитывая количество пленных украинцев, «ситуация в украинском командовании оставляет желать лучшего». Военнослужащий ЧВК «Вагнер» предположил, что командование удерживает передовые фланги, пока тыловые силы отходят.

За последние сутки украинские войска 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 74 боеприпаса. В ходе атак, зафиксированных за прошедшие сутки, были обстреляны районы шести населенных пунктов республики: Озеряновка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Донецк, Владимировка и Комсомольское. В результате ранения получили трое мирных жителей.

Фото: МО Украины

Российские войска уничтожили на Херсонском направлении около 10 украинских военных и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». В рамках контрбатарейной борьбы артиллеристы группировки «Днепр» нанесли удар по позициям подразделений противника в районе посёлка Велетенское и села Жовтневое. Кроме того, радиоэлектронная борьба группировки «Днепр» подавила семь вражеских беспилотников в районах Алешек, Песчановки и Голой Пристани, а также «Лелеку-100» и «Фурию» в районах Ивановки и Казачьих Лагерей.