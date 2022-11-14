Минфин в следующем году может измененить котировки нефти Urals Минфин РФ в 2023 году будет применять действующую котировку нефти Urals

Министерство финансов России в 2023 году продолжит использовать действующую котировку нефти Urals при расчете экспортной пошлины и налогов на добычу сырья. Однако в первом квартале предполагается рассмотреть целесообразность перехода на другие котировки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

Новая система оценки стоимости российской экспортной нефти Urals была запущена международным ценовым агентством Argus в октябре текущего года на базисе fob в портах России. Прежняя система становится в Европе нерелевантной в связи с предстоящим 5 декабря вступлением в силу эмбарго Евросоюза.

В Минфине для рассчета экспортной пошлины на нефть и налогов на ее добычу (НДПИ, НДД) применяется котировка агентства Argus на базисе поставки cif в Северо-Западной Европе и Средиземноморье. Это система в которую включены расходы на транспортировку, включая страхование и фрахт, оплаченные продавцом. При базисе fob оплата остается за покупателем. В Минфине подчеркнули, что котировка cif существует и продолжает публиковаться агентством.

В 2023 году использование этой котировки для расчетов налогов и пошлин будет продолжено. Минфин совместно с Минэнерго, МЭР и нефтяными компаниями в первом квартале следующего года обсудит целесообразность перехода на использование других котировок, — сообщили в российском ведомстве.

Приоритетом в будущей работе в Минфине назвали сохранность и стабильность налоговых и таможенных доходов.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко призвал ввести потолок цен на российскую нефть на уровне $10–20 за баррель. Он высказал мнение, что добываемое в РФ сырье должно стоить на уровне предельных издержек добычи нефти, что может свести прибыль от продаж сырья к нулю.

В ходе встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне министр финансов США Джанет Йеллен предложила установить предельную цену на российскую нефть в районе $60 за баррель. По мнению министра, это позволит сократить доходы Москвы от продажи энергоресурсов, но сохранит прибыльность их добычи.