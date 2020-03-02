https://static.news.ru/photo/a9af856c-5c85-11ea-a445-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр энергетики РФ Александр Новак предложил создать единого регионального оператора газификации, который отвечал бы за строительство межпоселковых и поселковых газопроводов. По его мнению, это решило бы проблему «нескоординированности действий» и ускорило бы темпы газификации в России.

Полномочия и обязанности должны быть переданы единому региональному оператору газификации, который будет полностью отвечать за строительство межпоселковых газопроводов, внутрипоселковой сети и газопроводов-отводов до непосредственного потребителя, — цитирует ТАСС Новака.

По его словам, в настоящее время за строительство межпоселковых и поселковых газопроводов отвечают муниципальные власти.

Как писал NEWS.ru, Министерство энергетики разрабатывает единую концепцию газификации регионов. Сейчас в стране уровень газификации в среднем составляет 69,5%, а по словам Александра Новака, его необходимо довести до 83,5%. Он пояснил, что такой объём позволит полностью закрыть потребность страны в газификации. Оставшиеся регионы — это те, где «есть котельные, работающие на угле и других источниках топлива». Министр подчеркнул, что в его ведомстве есть понимание, «что делать в целом по стране, как обеспечить газификацию».