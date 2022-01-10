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Минцифры: россияне в Казахстане не будут платить за связь с 12 по 19 января

22:05, 10 января 2022
Минцифры: россияне в Казахстане не будут платить за связь с 12 по 19 января Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Минцифры РФ и операторы «большой четвёрки» пришли к соглашению не взимать плату за связь во время режима ЧП в Казахстане. Это касается входящих, исходящих вызовов и СМС, независимо от того, есть ли средства на счету, сообщили в ведомстве. Также уточнили, что такой режим будет действовать с 12 по 19 января.

На территории Казахстана граждане РФ смогут бесплатно звонить в диппредставительства и авиакомпании для разъяснения вопросов нахождения в стране. Помимо этого, в ведомстве сообщили, что россияне, совершавшие звонки из Казахстана, начиная с 5 января смогут сделать запрос о перерасчёте своих расходов у оператора сотовой связи. 

В Минцифры добавили, что в данный момент в Казахстане находятся 50 тыс. россиян, пользующихся мобильной связью. 

Ранее в Госдуме предложили освободить от оплаты мобильной связи всех россиян, находящихся в странах с действующим ЧП. Глава комитета Государственной думы по информационной технологии и связи Александр Хинштейн  отметил, что такой закон станет защитой для россиян, оказавшихся в непредвиденных обстоятельствах вдали от дома. Депутат добавил, что комитет ГД приступает к разработке проекта, а механизм компенсации затрат операторов будет определён совместно с Минфином РФ.

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