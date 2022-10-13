Минцифры решило усовершенствовать порядок создания и развития ГИС

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Усовершенствовать порядок создания, развития и эксплуатации государственных информсистем (ГИС) предложили в Минцифры РФ. В частности, предполагается предоставить возможность создания таких систем частями. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале правовых актов.

Изменения вносятся в постановление правительства от 6 июля 2015 года № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации».

Для обеспечения сокращения сроков создания государственных информационных систем предлагается нормативно закрепить возможность создания государственных информационных систем частями (очередями),- говорится в пояснительной записке к проекту.

Там также уточняется, что концепция создания ГИС должна включать описание всех очередей ее создания. Предполагается, что изменения позволят проводить мероприятияпо развитию предыдущих очередей системы при создании последующих.

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