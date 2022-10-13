Минцифры разработало закон о провайдерах в многоквартирных домах «Коммерсант»: Минцифры намерено предоставить жильцам не менее двух провайдеров связи

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Минцифры РФ разработало законопроект, гарантирующий работы не менее двух провайдеров связи при создании или реконструкции многоквартирных домов. Данные провайдеры не должны быть связаны с застройщиком или управляющей компанией. Об этом сообщает газета «Коммерсант.

Законопроект, регулирующий доступ провайдеров связи в многоэтажные жилые дома <...> вносит поправки в закон о связи, которые предполагают «возможность» размещения в доме (при строительстве или реконструкции) сетей не менее двух провайдеров, «неаффилированных с застройщиком, управляющей компанией и между собой, — говорится в материале издания.

Предполагается, что подобная инициатива поможет созданию необходимой инфраструктуры связи.

«Коммерсант» также напомнил о другой инициативе, обеспечивающей доступ провайдеров в готовые дома безвозмездно. Она была внесена на рассмотрение Госдумы в конце декабря 2018 года и не принята до сих пор. Операторы связи в 2019 году просили министра связи поддержать проект, позднее Владимир Путин поручил правительству и Думе ускорить рассмотрение инициативы.

В Госдуме рассказали, что в настоящее время подготовлены поправки ко второму чтению законопроекта.

Ранее сообщалось, что поправки в Налоговый кодекс, Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) и закон «О связи» подготовило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. По мнению авторов, эти поправки позволят уменьшить число правонарушений и уклонений от ответственности со стороны операторов. Пакет нововведений ожидает общественных слушаний.