Минцифры и Роскомнадзор будут искать причины сбоя в работе Telegram Минцифры подтвердило восстановление работы Telegram

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Работа мессенджера Telegram и ряда других сервисов на территории России уже восстанавливается, подтвердили в пресс-службе Министерства цифрового развития. Российские операторы связи работают штатно, при этом отмечают снижение трафика в Telegram и других сервисах. Ведомство совместно с Роскомнадзором устанавливает причины сбоя.

Мы совместно с Роскомнадзором проводим работу над установлением причины инцидента. Будем держать вас в курсе ситуации. Сбой Telegram был также зафиксирован и в других странах. Что касается российских операторов связи, то их сети работают штатно, при этом они отмечают снижение трафика в Telegram и других сервисах, — сообщили в Минцифры.

27 февраля сервис Downdetector отметил сбои в работе Telegram и других социальных сетей. Первые жалобы на неполадки в работе Telegram начали появляться в 10:35. Тогда поступило около 40 жалоб на работу мессенджера. Уже к 12:00 количество жалоб увеличилось до 97. 69% пользователей жаловались на проблему с соединением с сервером Telegram, еще 23% столкнулись с неполадками в работе приложения мессенджера. Около 8% пользователей не могли получить сообщения. Представители пресс-службы мобильного оператора «Мегафон» позднее подтвердили сбои, однако они никак не связаны с работой самого оператора. В компании «Билайн» выступили с аналогичным заявлением.